В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере: 15% средств за дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз. На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.

Программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.

Как присоединиться к программе

Для того, чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:

Присоединиться к программе. Для этого надо открыть специальную карточку "Национального кэшбека" в банке-партнере.

Рассчитаться на топливо карточкой, которая подключена к программе.

Получить кэшбек и потратить его на что-то из перечня товаров.

Снять средства с карты наличными не получится - их можно использовать только для безналичных расчетов.

Когда на карту "упадут" деньги

Кэшбек за покупку топлива начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после посещения АЗС.

Например, компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.

На что можно потратить кэшбек

Деньги с карты Национальный кэшбек можно потратить на:

коммунальные и почтовые услуги;

благотворительность, поддержку ВСУ;

продукты питания;

лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.

Приложение АЗС не подходит

При покупке топлива через приложение АЗС кэшбэк не будет начислен. Компенсацию можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля на заправке с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.