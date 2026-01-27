В Україні запрацював Офіс військового омбудсмана: які зміни чекають захисників і їхні сім’ї

Що зміниться для військових

"Наступний крок - ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана. Ми усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність та увагу до нашої роботи", - заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Відтепер Офіс розглядатиме скарги, а не звичайні звернення. Нові строки реагування скоротилися:

до 10 днів - стандартний розгляд (раніше було 30 днів);

до 3 днів - у випадку загрози життю та здоров’ю.

Крім того, команда омбудсмана має право на повноцінні перевірки у військових формуваннях та невідкладний прийом від керівників органів державної влади та військового управління.

Зазначимо, що пошта для прийому скарг працює із січня, щоденно на неї надходить 110-130 звернень.

За словами першого заступника військового омбудсмана Руслана Циганкова, найбільше звернень надходить щодо медичного забезпечення, а також переведення в інші військові частини. А от щодо бойового застосування кадрів - небагато, але це може бути пов'язане із тим, що військовим може бути фізично складно подати скарги, бо перебувають на завданні.

Що було раніше

Ще до офіційного старту роботи команда омбудсмана:

опрацьовувала звернення військових;

проводила виїзні моніторинги у підрозділах;

надавала рекомендації щодо вирішення проблем у війську.

До призначення на посаду військового омбудсмана Ольга Решетилова майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх родин, а також працювала над законопроектом "Про військового омбудсмана", ухваленим 17 вересня 2025 року.

Куди звертатися

Подати скаргу можна на електронну пошту: skarha@milomb.gov.ua. Невдовзі також запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу через застосунок Армія+.