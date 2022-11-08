В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей: як ним користуватись

В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей. Інформаційна платформа допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу "Діти війни".
Платформа має допомагати правоохоронцям збирати дані про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Російської Федерації.
"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації", - заявила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.
Як зазначається на порталі, "Діти війни" є універсальним каналом звʼязку з правоохоронними органами: Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.
Тут кожний може повідомити:
Українців закликають реєструвати на сайті звернення за фактом будь-якого порушення прав і свобод дитини. Ці запити автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства.
Нагадаємо, що в Україні через війну вважаються зниклими безвісти 248 дітей.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації.
Окрім того, в Україні створили Telegram-канал, який оперативно дає інформацію про дітей, які загубилися або навпаки – були знайдені. За допомогою цієї бази можна шукати також і дорослих, з якими було втрачено зв'язок.
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