В Украине заработал государственный портал для розыска детей: как им пользоваться

В Украине заработал государственный портал по розыску детей. Информационная платформа будет помогать правоохранительным органам собирать данные о юных украинцах, пострадавших во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Дети войны".
Платформа должна помогать стражам порядка собирать данные о детях, пострадавших во время войны, в частности пропали без вести или были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в Российскую Федерацию.
"Этот портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации", - заявила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
Как отмечается на портале, "Дети войны" - универсальный канал связи с правоохранительными органами: Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, а также с Национальным информационным бюро.
Здесь каждый может сообщить:
Украинцев призывают регистрировать на сайте обращение по факту любого нарушения прав и свобод ребенка. Эти запросы автоматически получат и обработают соответствующие ведомства.
Напомним, что в Украине из-за войны считаются пропавшими без вести 248 детей.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации.
Кроме того, в Украине создали Telegram-канал, который оперативно дает информацию о потерявшихся или наоборот детях – были найдены. С помощью этой базы можно искать также и взрослых, с которыми была потеряна связь.
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