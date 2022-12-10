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В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися

Фото: в Україні запрацював банкоматний національний роумінг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільші українські банки запровадили так званий "банкоматний національний роумінг", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч. "Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання. Крім того, НБУ запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.

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