В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися

Найбільші українські банки запровадили так званий "банкоматний національний роумінг", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі "Українського радіо".
За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч. "Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки", - додав він.
Нагадаємо, наприкінці листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання. Крім того, НБУ запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.
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