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В Украине заработал банкоматный роуминг: что это значит и как им воспользоваться

Фото: в Украине заработал банкоматный национальный роуминг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие украинские банки ввели так называемый "банкоматный национальный роуминг", предусматривающий установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка", - сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в эфире "Украинского радио".

По его словам, идея его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч. "Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег", - добавил он.

Напомним, в конце ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ужесточил требования к банкам по работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Кроме того, НБУ предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.

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