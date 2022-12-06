НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту
Національний банк України посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання. Крім того, НБУ запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, банки повинні визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що надаватимуть послуги клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання.
За даними прес-служби, чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.
Крім того, НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - йдеться в повідомленні.
Раніше системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.
Про те, як працюють банки в умовах відключень світла, читайте в матеріалі РБК-Україна.