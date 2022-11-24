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ПриватБанк збільшив ліміти на зняття готівки в банкоматах

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 10:46
ПриватБанк збільшив ліміти на зняття готівки в банкоматах Фото: Приватбанк збільшив ліміт в банкоматах до 20 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба банку.

"Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію та повторити через три години", - йдеться в повідомленні.

У банку повідомили, що на сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.

Про те, як працюють банки в умовах відключення світла, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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