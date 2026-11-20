З вересня в Україні діє стаття 255-4 Кримінального кодексу, яка посилює відповідальність за організацію та роботу шахрайських колцентрів.

"У протидії шахрайським колцентрам маємо йти значно далі, ніж викриття окремих офісів. До відповідальності потрібно притягувати тих, хто перетворив телефонне шахрайство на масштабну злочинну індустрію, фінансує її, контролює та забезпечує прикриття", - зазначив Ковальський.

За створення такої групи або керівництво нею загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

За свідому участь або сприяння - від 5 до 10 років ув'язнення.

Також карають за залучення нових людей. Якщо ж хтось допомагав колцентрам зі службового становища, покарання може сягнути 12 років в'язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Правоохоронці вже застосовують нову статтю на практиці.

У Хмельницькому викрили мережу підпільних колцентрів у звичайних квартирах - провели 18 обшуків, затримали 12 людей і всім повідомили про підозру.

У Вінниці викрили ще один шахрайський колцентр, який працював в орендованому приватному будинку. Під час обшуку задокументували незаконну роботу його учасників, їх затримали та готують підозри за статтею 255-4 КК України.

"Ефективність роботи прокурорів оцінюватиму не за кількістю обшуків, а за притягненням до відповідальності організаторів, арештом активів та відшкодуванням збитків потерпілим", - підкресдив виконувач обовʼязків Генпрокурора.

Раніше правоохоронці провели завершальний етап міжнародної спецоперації "Connect" разом із колегами з Чехії, Латвії та Литви.

Тоді зупинили роботу транснаціональної мережі колцентрів, пов'язаної з наркокартелем "Хімпром", учасники якої ошукували громадян ЄС.

У цій справі фігурують 16 підозрюваних, четверо з них - у міжнародному розшуку. Також за запитами іноземних партнерів забезпечили екстрадицію 39 осіб.