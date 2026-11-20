Силовики викрили мережу колцентрів під дахом наркокартелю "Хімпром"
Українські правоохоронці разом з колегами з трьох країн викрили мережу колцентрів, які ошукували громадян ЄС. Її пов'язують з наркокартелем "Хімпром".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. генпрокурора Антона Ковальського.
За словами Ковальського, учасники мережі обманювали жителів країн Євросоюзу. Операцію провели спільно з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви.
У справі 16 підозрюваних, четверо з них у міжнародному розшуку. Також за запитами іноземних партнерів екстрадували 39 людей.
Ковальський повідомив і про викриття колцентрів у цих двох містах. У Хмельницькому затримали 12 людей, усім оголосили підозри.
У Вінниці затриманим готують повідомлення про підозру. За організацію шахрайської групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили керівника підрозділу СБУ на розголошенні відомостей досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди.
За даними слідства, він передавав закриту інформацію зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги.