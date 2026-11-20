Українські правоохоронці разом з колегами з трьох країн викрили мережу колцентрів, які ошукували громадян ЄС. Її пов'язують з наркокартелем "Хімпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. генпрокурора Антона Ковальського.

За словами Ковальського, учасники мережі обманювали жителів країн Євросоюзу. Операцію провели спільно з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви.

У справі 16 підозрюваних, четверо з них у міжнародному розшуку. Також за запитами іноземних партнерів екстрадували 39 людей.

Ковальський повідомив і про викриття колцентрів у цих двох містах. У Хмельницькому затримали 12 людей, усім оголосили підозри.

У Вінниці затриманим готують повідомлення про підозру. За організацію шахрайської групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.