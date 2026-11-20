Правоохранители уже видят первые результаты новой статьи Уголовного кодекса против мошеннических колцентров - задержаний становится больше.
Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
С сентября в Украине действует статья 255-4 Уголовного кодекса, которая ужесточает ответственность за организацию и работу мошеннических колцентров.
"В противодействии мошенническим колцентрам должны идти гораздо дальше, чем разоблачение отдельных офисов. К ответственности нужно привлекать тех, кто превратил телефонное мошенничество в масштабную преступную индустрию, финансирует ее, контролирует и обеспечивает прикрытие", - отметил Ковальский.
За создание такой группы или руководство ею грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
За сознательное участие или содействие - от 5 до 10 лет заключения.
Также наказывают за привлечение новых людей. Если же кто-то помогал колцентрам из служебного положения, наказание может достичь 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Правоохранители уже применяют новую статью на практике.
В Хмельницком разоблачили сеть подпольных колцентров в обычных квартирах - провели 18 обысков, задержали 12 человек и всем сообщили о подозрении.
В Виннице разоблачили еще один мошеннический колцентр, работавший в арендованном частном доме. В ходе обыска задокументировали незаконную работу его участников, их задержали и готовят подозрения по статье 255-4 УК Украины.
"Эффективность работы прокуроров буду оценивать не по количеству обысков, а по привлечению к ответственности организаторов, аресту активов и возмещению ущерба потерпевшим", - подчеркнул исполняющий обязанности Генпрокурора.
Ранее правоохранители провели завершающий этап международной спецоперации "Connect" вместе с коллегами из Чехии, Латвии и Литвы.
Тогда остановили работу транснациональной сети колцентров, связанной с наркокартелем "Химпром", участники которой обманывали граждан ЕС.
По этому делу фигурируют 16 подозреваемых, четверо из них - в международном розыске. Также по запросам иностранных партнеров обеспечили экстрадицию 39 человек.
Напомним, что правоохранители активно разоблачают не только самих организаторов телефонных афер, но и высокопоставленных должностных лиц, которые обеспечивают им прикрытие.
В частности, в октябре ВАКС арестовал топчиновника Офиса генпрокурора по делу "крышевание" колл-центров.
Бывшему главе департамента ОГП Ивану Тимошенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 8 млн гривен.
Кроме этого, в рамках операции "Карфаген" в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ.
Глава спецслужбы Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц, ставших фигурантами этого расследования.