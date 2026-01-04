В Україні запрацювала нова шахрайська афера: як не попастися

Українців попереджають про активізацію нової шахрайської схеми, яка маскується під повідомлення від поштових сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.
Атака ґрунтується на масовій розсилці повідомлень із фейковою інформацією про доставку відправлень і може призвести до витоку персональних даних і фінансових втрат.
Користувачам надходять SMS-повідомлення з невідомих номерів, у яких йдеться про нібито затримку посилки. Причиною називають помилку в адресі одержувача.
Для вирішення проблеми пропонується перейти за посиланням і підтвердити або виправити дані доставки. Формулювання повідомлень максимально наближені до офіційних повідомлень поштових операторів, що вводить людей в оману.
Насправді, як попереджає Кіберполіція, такі повідомлення є частиною фішингової атаки. Зазначені посилання ведуть на підроблені сайти, які контролюють шахраї.
Після переходу зловмисники можуть отримати доступ до персональної інформації, даних банківських карток або коштів на рахунках користувачів.
Фахівці наполегливо рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями з SMS або месенджерів і не вводити персональні або платіжні дані на невідомих ресурсах.
Всю інформацію про доставку слід перевіряти виключно через офіційні сайти і додатки поштових сервісів. При отриманні сумнівних сповіщень рекомендується ігнорувати їх та видалити повідомлення.
Нагадуємо, що в Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які через інтернет торгували неіснуючими квадрокоптерами: в оголошеннях, розміщених у спеціалізованих Telegram-каналах, вони пропонували поставки DJI Mavic, отримували оплату від покупців і після цього припиняли виходити на зв'язок, не надсилаючи товар. За версією слідства, схему організувала 30-річна підприємиця, яка діяла спільно з матір'ю і знайомим, а кошти за замовлення перераховували на рахунки фіктивно оформлених ФОПів, після чого учасники афери зникали.