В Украине заработала новая мошенническая афера: как не попасться

Украинцев предупреждают об активизации новой мошеннической схемы, которая маскируется под уведомления от почтовых сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.
Атака строится на массовой рассылке сообщений с фейковой информацией о доставке отправлений и может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям.
Пользователям приходят SMS-сообщения с неизвестных номеров, в которых говорится о якобы задержке посылки. Причиной называют ошибку в адресе получателя.
Для решения проблемы предлагается перейти по ссылке и подтвердить или исправить данные доставки. Формулировки сообщений максимально приближены к официальным уведомлениям почтовых операторов, что вводит людей в заблуждение.
На самом деле, как предупреждает Киберполиция, такие сообщения являются частью фишинговой атаки. Указанные ссылки ведут на поддельные сайты, которые контролируют мошенники.
После перехода злоумышленники могут получить доступ к персональной информации, данным банковских карт или средствам на счетах пользователей.
Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из SMS или мессенджеров и не вводить персональные либо платежные данные на неизвестных ресурсах.
Всю информацию о доставке следует проверять исключительно через официальные сайты и приложения почтовых сервисов. При получении сомнительных уведомлений рекомендуется игнорировать их и удалить сообщение.
Напоминаем, что в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые через интернет торговали несуществующими квадрокоптерами: в объявлениях, размещенных в специализированных Telegram-каналах, они предлагали поставки DJI Mavic, получали оплату от покупателей и после этого прекращали выходить на связь, не отправляя товар. По версии следствия, схему организовала 30-летняя предпринимательница, действовавшая совместно с матерью и знакомым, а средства за заказы перечислялись на счета фиктивно оформленных ФЛП, после чего участники аферы исчезали.