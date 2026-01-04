В Украине заработала новая мошенническая афера: как не попасться

Атака строится на массовой рассылке сообщений с фейковой информацией о доставке отправлений и может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям.

Как работает мошенническая схема

Пользователям приходят SMS-сообщения с неизвестных номеров, в которых говорится о якобы задержке посылки. Причиной называют ошибку в адресе получателя.

Для решения проблемы предлагается перейти по ссылке и подтвердить или исправить данные доставки. Формулировки сообщений максимально приближены к официальным уведомлениям почтовых операторов, что вводит людей в заблуждение.

В чем опасность перехода по ссылке

На самом деле, как предупреждает Киберполиция, такие сообщения являются частью фишинговой атаки. Указанные ссылки ведут на поддельные сайты, которые контролируют мошенники.

После перехода злоумышленники могут получить доступ к персональной информации, данным банковских карт или средствам на счетах пользователей.

Как защититься от мошенников

Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из SMS или мессенджеров и не вводить персональные либо платежные данные на неизвестных ресурсах.

Всю информацию о доставке следует проверять исключительно через официальные сайты и приложения почтовых сервисов. При получении сомнительных уведомлений рекомендуется игнорировать их и удалить сообщение.