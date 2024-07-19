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В Україні є мережеві обмеження через постійні атаки РФ на підстанції, - Галущенко

П'ятниця 19 липня 2024 17:50
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В Україні є мережеві обмеження через постійні атаки РФ на підстанції, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні є мережеві обмеження через постійні атаки Російської Федерації на підстанції.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

За словами Галущенко, такі атаки унеможливлюють передачу всієї наявної генерації.

"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети", - розповів він.

Галущенко пояснив, що саме через такі обмеження у певному регіоні не можна передати всю наявну генерацію. Однак вже найближчим часом ситуація в енергосистемі значно покращиться.

Ситуація зі світлом в Україні

З середини травня в Україні майже щодня діють погодинні графіки відключення світла. Однак у липні ситуація зі світлом стала складніше через аномальну спеку та ремонт декількох об'єктів з генерації електроенергії.

Однак сьогодні, 19 липня, графіки відключень електроенергії були скасовані у трьох областях України. У решті ж областей до вечора діятимуть три черги відключень світла в областях.

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Відключеня світла Війна в Україні Герман Галущенко Міненерго
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