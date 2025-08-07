В Україні запрацює власна інфраструктура ШІ: Федоров розкрив деталі

"Наша місія – до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - зазначив Федоров.

За його словами, проект AI Factory – це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи державних ШІ-сервісів.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - додав віце-прем'єр.

Він також додав, що на AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом. Насамперед AI-асистент дебютує у "Дії", а в перспективі проект працюватиме на оборону, науку та медицину.

AI Factory - це: