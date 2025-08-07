RU

Экономика Авто Tech

В Украине заработает собственная инфраструктура ИИ: Федоров раскрыл детали

Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине уже в ближайшее время появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта под названием AI Factory.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Наша миссия - до 2030 года войти в топ-3 страны по уровню развития и внедрения ИИ. Один из ключевых факторов для ее воплощения - наличие инфраструктуры, на которой будут работать ИИ-сервисы: вычислительных кластеров, дата-хранилищ и т.д.", - отметил Федоров.

По его словам, проект AI Factory - это первый большой шаг Украины в вопросе технической инфраструктуры для ИИ. Скоро в Украине появятся самые современные "железо" и софт в мире для тренировки и работы государственных ИИ-сервисов.

"Запросы в государственных AI-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное - наши данные будут оставаться внутри страны. Это критически важно для технологической безопасности Украины", - добавил вице-премьер.

Он также добавил, что на AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы с искусственным интеллектом. Прежде всего AI-ассистент дебютирует в "Дії", а в перспективе проект будет работать на оборону, науку и медицину.

AI Factory - это:

  • Технологическая база. Вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и все необходимое для запуска ИИ на полную.
  • Программное обеспечение. Среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация.
  • Данные. Интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных - все, чтобы модели имели доступ к качественной информации.
  • Командная экспертиза. Программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.
  • Собственная инфраструктура - фундамент AI-суверенитета Украины, который создает возможности для безопасного запуска AI-продуктов для граждан, Сил обороны и государственного сектора.

 

Интеграция ИИ в Украине

Ранее Федоров заявил, что искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя. для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

Также сообщалось, что на портале "Дія" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.

