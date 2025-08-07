В Украине заработает собственная инфраструктура ИИ: Федоров раскрыл детали

"Наша миссия - до 2030 года войти в топ-3 страны по уровню развития и внедрения ИИ. Один из ключевых факторов для ее воплощения - наличие инфраструктуры, на которой будут работать ИИ-сервисы: вычислительных кластеров, дата-хранилищ и т.д.", - отметил Федоров.

По его словам, проект AI Factory - это первый большой шаг Украины в вопросе технической инфраструктуры для ИИ. Скоро в Украине появятся самые современные "железо" и софт в мире для тренировки и работы государственных ИИ-сервисов.

"Запросы в государственных AI-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное - наши данные будут оставаться внутри страны. Это критически важно для технологической безопасности Украины", - добавил вице-премьер.

Он также добавил, что на AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы с искусственным интеллектом. Прежде всего AI-ассистент дебютирует в "Дії", а в перспективе проект будет работать на оборону, науку и медицину.

AI Factory - это: