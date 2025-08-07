ua en ru
В Україні запрацює власна інфраструктура ШІ: Федоров розкрив деталі

Четвер 07 серпня 2025 10:56
UA EN RU
В Україні запрацює власна інфраструктура ШІ: Федоров розкрив деталі Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В Україні вже найближчим часом з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту під назвою AI Factory.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Наша місія – до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - зазначив Федоров.

За його словами, проект AI Factory – це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи державних ШІ-сервісів.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - додав віце-прем'єр.

Він також додав, що на AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом. Насамперед AI-асистент дебютує у "Дії", а в перспективі проект працюватиме на оборону, науку та медицину.

AI Factory - це:

  • Технологічна база. Обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.
  • Програмне забезпечення. Середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація.
  • Дані. Інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних - усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації.
  • Командна експертиза. Програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.
  • Власна інфраструктура - фундамент AI-суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору.

Інтеграція ШІ в Україні

Раніше Федоров заявив, що штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою. для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

Також повідомлялось, що на порталі "Дія" з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів.

