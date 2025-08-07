В Украине заработает собственная инфраструктура ИИ: Федоров раскрыл детали
В Украине уже в ближайшее время появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта под названием AI Factory.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Наша миссия - до 2030 года войти в топ-3 страны по уровню развития и внедрения ИИ. Один из ключевых факторов для ее воплощения - наличие инфраструктуры, на которой будут работать ИИ-сервисы: вычислительных кластеров, дата-хранилищ и т.д.", - отметил Федоров.
По его словам, проект AI Factory - это первый большой шаг Украины в вопросе технической инфраструктуры для ИИ. Скоро в Украине появятся самые современные "железо" и софт в мире для тренировки и работы государственных ИИ-сервисов.
"Запросы в государственных AI-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное - наши данные будут оставаться внутри страны. Это критически важно для технологической безопасности Украины", - добавил вице-премьер.
Он также добавил, что на AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы с искусственным интеллектом. Прежде всего AI-ассистент дебютирует в "Дії", а в перспективе проект будет работать на оборону, науку и медицину.
AI Factory - это:
- Технологическая база. Вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и все необходимое для запуска ИИ на полную.
- Программное обеспечение. Среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация.
- Данные. Интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных - все, чтобы модели имели доступ к качественной информации.
- Командная экспертиза. Программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.
- Собственная инфраструктура - фундамент AI-суверенитета Украины, который создает возможности для безопасного запуска AI-продуктов для граждан, Сил обороны и государственного сектора.
Интеграция ИИ в Украине
Ранее Федоров заявил, что искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя. для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.
Также сообщалось, что на портале "Дія" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.