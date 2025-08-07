ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине заработает собственная инфраструктура ИИ: Федоров раскрыл детали

Четверг 07 августа 2025 10:56
UA EN RU
В Украине заработает собственная инфраструктура ИИ: Федоров раскрыл детали Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине уже в ближайшее время появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта под названием AI Factory.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Наша миссия - до 2030 года войти в топ-3 страны по уровню развития и внедрения ИИ. Один из ключевых факторов для ее воплощения - наличие инфраструктуры, на которой будут работать ИИ-сервисы: вычислительных кластеров, дата-хранилищ и т.д.", - отметил Федоров.

По его словам, проект AI Factory - это первый большой шаг Украины в вопросе технической инфраструктуры для ИИ. Скоро в Украине появятся самые современные "железо" и софт в мире для тренировки и работы государственных ИИ-сервисов.

"Запросы в государственных AI-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное - наши данные будут оставаться внутри страны. Это критически важно для технологической безопасности Украины", - добавил вице-премьер.

Он также добавил, что на AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы с искусственным интеллектом. Прежде всего AI-ассистент дебютирует в "Дії", а в перспективе проект будет работать на оборону, науку и медицину.

AI Factory - это:

  • Технологическая база. Вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и все необходимое для запуска ИИ на полную.
  • Программное обеспечение. Среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация.
  • Данные. Интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных - все, чтобы модели имели доступ к качественной информации.
  • Командная экспертиза. Программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.
  • Собственная инфраструктура - фундамент AI-суверенитета Украины, который создает возможности для безопасного запуска AI-продуктов для граждан, Сил обороны и государственного сектора.

Интеграция ИИ в Украине

Ранее Федоров заявил, что искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя. для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

Также сообщалось, что на портале "Дія" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Искусственный интеллект
Новости
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО