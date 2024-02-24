В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів. Як користуватись та вартість

З Одеси до аеропорту Кишинів з 1 березня на регулярній основі курсуватиме аеротрансфер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської ОВА.

За даними ОВА, наразі йде облаштування спеціальних касс та трансферів. А перший запуск по маршруту відбувся вже цього тижня.

Вартість квитка буде 800 гривень. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

Для того, щоб скористатися послугами аеротрансферу, потрібно зазначити відповідну інформацію на сайті обласної військової адміністрації та показати квиток на літак, а також надати інформацію щодо рейсу.

Завдяки тому, що пасажири будуть попередньо надавати інформацію про свій маршрут і вона спрямовуватиметься прикордонникам - скоротиться час у дорозі.

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Пізніше в Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де доступна послуга "єЧерга" для автобусів.

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