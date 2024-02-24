В Украине заработает аэротрансфер Одесса-Кишинев. Как пользоваться и стоимость

Из Одессы в аэропорт Кишинев с 1 марта на регулярной основе будет курсировать аэротрансфер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Одесской ОВА.

По данным ОВА, сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов. А первый запуск по маршруту прошел уже на этой неделе.

Стоимость билета составит 800 гривен. Право на льготный проезд со скидкой в 50% получат военные и члены их семей (жена/муж, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий.

Для того чтобы воспользоваться услугами аэротрансфера, нужно указать соответствующую информацию на сайте областной военной администрации и показать билет на самолет, а также предоставить информацию о рейсе.

Благодаря тому, что пассажиры будут предварительно предоставлять информацию о своем маршруте и она будет направляться пограничникам – сократится время в пути.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "Евчера" для автобусов.

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