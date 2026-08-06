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В Україні започаткували нове свято, відзначатимемо вже на вихідних

16:57 06.08.2026 Чт
2 хв
Для кого започаткували нове свято?
aimg Анастасія Никончук
В Україні започаткували нове свято, відзначатимемо вже на вихідних Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
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Президент Володимир Зеленський заснував в Україні нове військове свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щорічно відзначатимуть 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті президента України.

Згідно з указом глави держави, рішення прийнято на знак поваги до військовослужбовців Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, які виявили мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також для розвитку військових традицій.

Документ передбачає щорічне відзначення Дня військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України 8 серпня.

Що змінив новий указ

Одночасно новим указом визнано таким, що втратив чинність, указ президента від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку". Таким чином, колишня пам'ятна дата замінена на нову.

Також указом встановлено, що він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Що це означає

Після набуття чинності документом в Україні щорічно 8 серпня вшановуватимуть військовослужбовців Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Нова пам'ятна дата офіційно замінює День військ зв'язку, що існував раніше, який був заснований указом президента в 2000 році.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підписав указ №687/2026 про започаткування в Україні нового професійного свята - Дня фінансистів. Згідно з документом, його щорічно відзначатимуть 11 липня.

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