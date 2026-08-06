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В Украине основали новый праздник, будем отмечать уже на выходных

16:57 06.08.2026 Чт
1 мин
Для кого учредили новый праздник?
aimg Анастасия Никончук
В Украине основали новый праздник, будем отмечать уже на выходных Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
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Президент Владимир Зеленский учредил в Украине новый военный праздник — День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Его будут ежегодно отмечать 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.

Согласно указу главы государства, решение принято в знак уважения к военнослужащим Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявившим мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для развития военных традиций.

Документ предусматривает ежегодное празднование Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины 8 августа.

Что изменил новый указ

Одновременно новым указом признан утратившим силу указ президента от 1 февраля 2000 года №154/2000 "О Дне войск связи". Таким образом, прежняя памятная дата заменена новой.

Также указом установлено, что он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Что это означает

После вступления документа в силу в Украине ежегодно 8 августа будут чествовать военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ. Новая памятная дата официально заменяет ранее существовавший День войск связи, который был учрежден указом президента в 2000 году.

Напоминаем, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №687/2026 об учреждении в Украине нового профессионального праздника - Дня финансистов. Согласно документу, его будут ежегодно отмечать 11 июля.

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