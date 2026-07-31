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В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть

21:00 31.07.2026 Пт
1 хв
Для кого започаткували нове свято і на яку дату призначено його святкування?
aimg Анастасія Никончук
В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official.)
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового професійного свята.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2026, яким в Україні офіційно започатковано День фінансистів. Нове професійне свято щорічно відзначатиметься 11 липня.

Коли відзначатимуть

Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України.

Також документ спрямований на підтримку подальшого розвитку професійної діяльності у цій галузі.

Ініціатором започаткування нового професійного свята виступило Міністерство фінансів України.

Коли документ набирає чинності

Президент підписав указ 31 липня 2026 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Таким чином, День фінансистів включено до переліку професійних свят України та відзначатиметься на державному рівні щороку.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський започаткував нове військове свято - День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Його відзначатимуть щороку 4 липня, щоб підтримати розвиток військових традицій та відзначити внесок підрозділів, які виконують бойові завдання із використанням безпілотних технологій.

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