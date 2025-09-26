В Україні заочно засудили колишнього гауляйтера Херсона із Росії

В Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора Калінінградської області РФ Сергія Єлісєєва. Він очолював окупаційний "уряд" у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Як встановило розслідування, після захоплення Херсона Кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд".
Перебуваючи на "посаді", Єлісєєв виступав у ролі куратора регіону, який координував контакти між місцевими гауляйтерами та військово-політичним керівництвом РФ.
Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" області до складу Росії.
Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту Єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором Кремля.
Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів Москви, зокрема на телеканалі "Росія 24", де виправдовував збройну агресію РФ та окупацію південних регіонів України.
Напередодні звільнення обласного центру зловмисник втік на лівобережну частину Херсонщини, а згодом - до Росії, де повернувся в адміністрацію Калінінградської області.
За матеріалами слідчих СБУ суд заочно визнав Єлісєєва винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зазначається, що оскільки засуджений переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.
Нагадаємо, раніше в Україні суд заочно засудив до довічного ув'язнення російського окупанта, який був "куратором" окупаційної поліції під час тимчасової окупації Херсона російською армією.
Також нещодавно отримав заочний вирок та термін у 15 років за ґратами російський генерал-полковник Володимир Спиридонов, командувач Уральського округу військ Росгвардії. Він причетний до силових розгонів мітингів проти окупантів у Херсоні.