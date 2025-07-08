В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Нагадаємо, раніше були підготовлені проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.

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