В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

В уряді України планують замінити всі існуючі види соціальної допомоги одним видом. Базова соціальна допомога буде виплачуватися з наступного року.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час ефіру з ЦЕС.
Жолнович зазначила, що в Україні вже започаткували пілот "абсолютно автоматичної допомоги" - базової соціальної допомоги.
"Я думаю, що ми протестуємо, як вона працює. І вже з наступного року будемо об'єднувати ці допомоги. Усі види допомоги зробимо єдиною, зрозумілою, простою, але досить високою", - сказала вона.
Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.
Проєкт передбачає два етапи:
з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:
з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.
Нагадаємо, раніше були підготовлені проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.
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