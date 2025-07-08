В Украине оставят только один вид социальной помощи

Напомним, ранее были подготовлены проекты изменений в законы относительно предоставления базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

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