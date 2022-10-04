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В Україні закликали посилити санкції проти КНДР через запуски балістичних ракет

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. В Україні відреагували на це та закликали до посилення сакнцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Україна рішуче засуджує запуск КНДР балістичної ракети над Японією", - йдеться у повідомленні.

За словами Ніколенка, це ще одне порушення резолюцій Радбезу ООН. Також речник закликав посилити санкційний тиск на КНДР і вжити заходів для усунення санкційних лазівок

"Провокація Пхеньяна підриває регіональну безпеку", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, що КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене оповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Окрім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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