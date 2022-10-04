В Украине призвали усилить санкции против КНДР из-за запусков баллистических ракет

4 октября КНДР запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. В Украине отреагировали на это и призвали к ужесточению сакнций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Украина решительно осуждает запуск КНДР баллистической ракеты над Японией", - говорится в сообщении.
По словам Николенко, это еще одно нарушение резолюций Совбеза ООН. Также сппикер призвал усилить санкционное давление на КНДР и принять меры для устранения санкционных лазейок.
"Провокация Пхеньяна подрывает региональную безопасность", - добавил Николенко.
Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету , траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.
В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.
Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .