В Украине призвали усилить санкции против КНДР из-за запусков баллистических ракет

4 октября КНДР запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. В Украине отреагировали на это и призвали к ужесточению сакнций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко.

По словам Николенко, это еще одно нарушение резолюций Совбеза ООН. Также сппикер призвал усилить санкционное давление на КНДР и принять меры для устранения санкционных лазейок.

"Украина решительно осуждает запуск КНДР баллистической ракеты над Японией", - говорится в сообщении.

Напомним, что КНДР 4 октября запустила баллистическую ракету , траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.

В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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