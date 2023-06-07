В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору

Львівський аеропорт можуть частково відкрити в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься Європейським союзом.
Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише РБК-Україна з посиланням на "Перший західний".
Під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу "Механізм "Сполучення Європи", Козицький заявив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту.
"Можливе відкриття аеропорту - одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", - розповів голова ОВА.
Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого.
Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України зберегтися до 2029 року.
Як відзначили в Украерорух, Євроконтроль не генерує й не використовує воєнні прогнози, аналітику або ж припущення для створення своїх прогнозів. Розрахунки також не містять аналітики факторів невизначеності й можуть мати негативний вплив на розвиток авіації. Водночас після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.
"Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", - запевнила пресслужба.
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