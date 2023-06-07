В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора

Во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм "Соединение Европы", Козицкий заявил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта.

"Возможное открытие аэропорта - одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", - рассказал глава ОВА.

Когда откроют воздушное пространство над Украиной?

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля.

Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины сохраниться до 2029 года.

Как отметили в Украэрорух, Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или же предположения для создания своих прогнозов. Расчеты также не содержат аналитики факторов неопределенности и могут оказать негативное влияние на развитие авиации. В то же время после завершения войны и переформатирования сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к восстановлению полетов в своем воздушном пространстве", - заверила пресс-служба.