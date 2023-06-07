В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора

Львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом.
Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Перший західний".
Во время подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм "Соединение Европы", Козицкий заявил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта.
"Возможное открытие аэропорта - одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", - рассказал глава ОВА.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля.
Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины сохраниться до 2029 года.
Как отметили в Украэрорух, Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или же предположения для создания своих прогнозов. Расчеты также не содержат аналитики факторов неопределенности и могут оказать негативное влияние на развитие авиации. В то же время после завершения войны и переформатирования сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.
"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к восстановлению полетов в своем воздушном пространстве", - заверила пресс-служба.
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