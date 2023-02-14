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В Україні загинув ще один британський громадянин

Фото: Британія втратила свого громадянина на війні в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні загинув громадянин Британії. Родина загиблого попросила владу не розголошувати його ім'я.

Про це йдеться у заяві представника британського МЗС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми підтримуємо сім'ю громадянина Великобританії, який загинув в Україні, і підтримуємо зв'язок з місцевою владою", - сказав речник Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку.

Сім'я невідомого британського громадянина попросила про конфіденційність, повідомляє Міністерство закордонних справ Британії, яке продовжує рекомендувати уникати будь-яких поїздок в Україну.

Нагадаємо, Україні розслідує можливе вбивство окупантами волонтера з Великої Британії Пола Урі.

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