В Украине погиб еще один британский гражданин

В Украине погиб гражданин Великобритании. Семья погибшего попросила власти не разглашать его имя.

Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего в Украине, и поддерживаем связь с местными властями", - сказал спикер Управления иностранных дел, Содружества и развития.

Семья неизвестного британского гражданина попросила о конфиденциальности, сообщает Министерство иностранных дел Британии, которое продолжает рекомендовать избегать любых поездок в Украину.