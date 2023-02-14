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В Украине погиб еще один британский гражданин

Фото: Британия потеряла своего гражданина на войне в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине погиб гражданин Великобритании. Семья погибшего попросила власти не разглашать его имя.

Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего в Украине, и поддерживаем связь с местными властями", - сказал спикер Управления иностранных дел, Содружества и развития.

Семья неизвестного британского гражданина попросила о конфиденциальности, сообщает Министерство иностранных дел Британии, которое продолжает рекомендовать избегать любых поездок в Украину.

Напомним, Украина расследует возможное убийство оккупантами волонтера из Великобритании Пола Ури.

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МИД Украины