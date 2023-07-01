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В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни, їх тіла повернули до Грузії

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Субота 01 липня 2023 15:11
В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни, їх тіла повернули до Грузії Фото: в Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни, їх тіла повернули до Грузії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі. Їх тіла повернули Грузії.

Про це пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі, які воювали в лавах сил оборони", - пише керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, Одішвілі загинув під Бахмутом, а Квіжинадзе в Луганській області.

Тіла героїв повернули до Грузії.

В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни, їх тіла повернули до Грузії

Фото: Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час боїв на сході загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Також в березні стало відомо про загибель колишнього військовослужбовця збройних сил Нової Зеландії Кейна Те Тая.

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