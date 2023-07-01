В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни, їх тіла повернули до Грузії

В Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі. Їх тіла повернули Грузії.

Про це пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі, які воювали в лавах сил оборони", - пише керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, Одішвілі загинув під Бахмутом, а Квіжинадзе в Луганській області.

Тіла героїв повернули до Грузії.

Фото: Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі (Getty Images)