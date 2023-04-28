У боях під Бахмутом загинув доброволець із Ірландії
У боях на сході України загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін віддав шану ірландцю "з чіткими принципами", який загинув в Україні.
"Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу сумної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів. Наші думки і молитви сьогодні з родиною", - сказав Мартін.
При цьому він зазначив, що не повідомлятиме жодних подробиць про добровольця, оскільки його сім'я попросила про конфіденційність.
Нагадаємо, раніше у боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії доброволець Кейн Те Тай.
Крім того, у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данило Ляшук із позивним "Моджахед".
Додамо, що у березні у Франції повідомляли про загибель колишнього гуманітарного працівника, котрий добровольцем воював на Бахмутському напрямку.
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