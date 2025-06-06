В Україні загинули троє людей через атаку РФ, ще 40 поранені, - МВС

"Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - заявив Клименко.

Він повідомив, що в Києві під час атаки Росії загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять бійців ДСНС постраждали, деякі з них у важкому стані.

Варто зазначити, що мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв про чотирьох загиблих у столиці.

Також постраждалі внаслідок комбінованого удару РФ є в Тернополі, Луцьку, Чернігові та Кременчуці.