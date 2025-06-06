В Україні загинули троє людей через атаку РФ, ще 40 поранені, - МВС

Росія під час масованої атаки на Україну 6 червня вбила трьох осіб. Ще 40 людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
"Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - заявив Клименко.
Він повідомив, що в Києві під час атаки Росії загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять бійців ДСНС постраждали, деякі з них у важкому стані.
Варто зазначити, що мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв про чотирьох загиблих у столиці.
Також постраждалі внаслідок комбінованого удару РФ є в Тернополі, Луцьку, Чернігові та Кременчуці.
В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістичними і крилатими ракетами. Під масованим ударом ворога був Київ - уламки впали у шести районах, пошкоджена багатоповерхівка, є перебої зі світлом.
Також росіяни атакували Тернопіль, вдаривши по промисловості та об'єктах інфраструктури. У місті зафіксували забруднення повітря.
Крім того, окупанти вдарили по Луцьку, Чернігові, Київській, Полтавській і Львівській областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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