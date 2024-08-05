В Україні зафіксували випадки нового штаму коронавірусу FLiRT: що про нього відомо

У липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Як розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, три випадки субваріанта виявили минулого тижня:

два у Києві;

один в Івано-Франківській області.

Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Що відомо про FLiRT

Новий штам походить від варіанту Omicron. Внаслідок специфічних мутацій в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Це означає, що новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані. Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.

"ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом", - пише МОЗ.

COVID-19

Пандемія COVID-19, яка розпочалася наприкінці 2019 року, відзначилась різким зростанням захворюваності та смертності. Останнє викликало величезний тиск на системи охорони здоров'я по всьому світу.

Швидка розробка вакцин та їх широке впровадження стали ключовими елементами в боротьбі з пандемією, але вірус продовжував еволюціонувати. Зокрема нові штами, такі як "Дельта" та "Омікрон" стали новим викликом для глобальної охорони здоров'я, оскільки мали підвищену здатність до передачі й не тільки.

В кінці липня директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Гінзбург заявив про те, що у столиці останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19.