У Києві суттєво зросла захворюваність на COVID-19

Останніми тижнями у Києві значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, через коронавірус збільшилась кількість госпіталізацій у порівнянні з початком липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

"Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих - 18 дітей", - повідомила Гінзбург.

За даними ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше ніж 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Гінзбург нагадала, як можна знизити ризики зараження коронавірусом. Зокрема, потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

"Головне, категорично дотримуватися правила - "Захворів - сиди вдома!". Відчули нездужання - за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним", - наголосила вона.