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В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT: что о нем известно

Понедельник 05 августа 2024 14:28
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В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT: что о нем известно Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В июле в Украине были зафиксированы три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Согласно имеющимся исследованиям, текущие вакцины и бустеры остаются и в дальнейшем эффективными, впрочем, не спасают от заражения новым штаммом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, три случая субварианта обнаружили на прошлой неделе:

  • два в Киеве;
  • один в Ивано-Франковской области.

Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно о FLiRT

Новый штамм происходит от варианта Omicron. Вследствие специфических мутаций в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.

"ВОЗ пока не предоставляет специфической оценки относительно опасности FLiRT, однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом", - пишет Минздрав.

COVID-19

Пандемия COVID-19, которая началась в конце 2019 года, отметилась резким ростом заболеваемости и смертности. Последнее вызвало огромное давление на системы здравоохранения по всему миру.

Быстрая разработка вакцин и их широкое внедрение стали ключевыми элементами в борьбе с пандемией, но вирус продолжал эволюционировать. В частности новые штаммы, такие как "Дельта" и "Омикрон" стали новым вызовом для глобального здравоохранения, поскольку имели повышенную способность к передаче и не только.

В конце июля директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Гинзбург заявил о том, что в столице в последние недели значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19.

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