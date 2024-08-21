В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше

Минулого тижня в Україну повернулась спека, внаслідок чого у деяких областях денні температурні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення.
РБК-Україна розповідає, в яких саме містах зафіксували найбільшу спеку впродовж минулих вихідних.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено впродовж 17 та 18 серпня 2024 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.
Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення температур на 1-3 градуси за Цельсієм
Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди у суботу, 17 серпня, було встановлено:
Наступного дня - в неділю, 18 серпня - рекордні температури для цієї дати було зафіксовано:
Температурні рекорди 17-18 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У четвер, 22 серпня, у південній частині України, у західних областях, а вдень - і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях - місцями короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі стовпчики термометрів можуть показувати 16-21 градус за Цельсієм (на півдні країни - до 24°С). Вдень:
Прогноз погоди на 22 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У п'ятницю, 23 серпня, температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях:
На решті території вночі - 18-24°С, а вдень - 29-34°С.
На півдні та південному сході країни місцями можлива сильна спека - 35-38°С.
Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.
"22-24 серпня в Україні, крім більшості західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.
Пожежна небезпека в Україні станом на 24 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україну повернулась спека і коли вона може почати спадати.
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