В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 17 и 18 августа 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды в субботу, 17 августа, были установлены:

во Львове - 31,7°С

в Ивано-Франковске - 32,2°С

в Луцке - 32,9°С

в Ужгороде – 34,3°С

На следующий день - в воскресенье, 18 августа - рекордные температуры для этой даты были зафиксированы:

в Луцке - 32,4°С

в Тернополе - 32,4°С

в Ивано-Франковске - 33,3°С

в Виннице - 35,4°С

в Николаеве - 37,6°С

Температурные рекорды 17-18 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какие температуры прогнозируют в ближайшие дни

В четверг, 22 августа, в южной части Украины, в западных областях, а днем - и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях - местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров могут показывать 16-21 градус по Цельсию (на юге страны - до 24°С). Днем:

в Карпатах - 15-20°С

в западных областях и Житомирской области - 21-26°С

в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях - 28-33°С

на остальной территории - сильная жара - 35-37°С

Прогноз погоды на 22 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).

В пятницу, 23 августа, температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях:

ночью - 13-19°С (на западе - 10-16°С)

днем - 22-28°С

На остальной территории ночью - 18-24°С, а днем - 29-34°С.

На юге и юго-востоке страны местами возможна сильная жара - 35-38°С.

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"22-24 августа в Украине, кроме большинства западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 24 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)