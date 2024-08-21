В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

На прошлой неделе в Украину вернулась жара, в результате чего в некоторых областях дневные температурные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения.
РБК-Украина рассказывает, в каких именно городах зафиксировали наибольшую жару на прошлых выходных.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 17 и 18 августа 2024 года.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.
Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.
Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды в субботу, 17 августа, были установлены:
На следующий день - в воскресенье, 18 августа - рекордные температуры для этой даты были зафиксированы:
Температурные рекорды 17-18 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
В четверг, 22 августа, в южной части Украины, в западных областях, а днем - и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях - местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.
Ветер северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров могут показывать 16-21 градус по Цельсию (на юге страны - до 24°С). Днем:
Прогноз погоды на 22 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).
В пятницу, 23 августа, температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях:
На остальной территории ночью - 18-24°С, а днем - 29-34°С.
На юге и юго-востоке страны местами возможна сильная жара - 35-38°С.
Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.
"22-24 августа в Украине, кроме большинства западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Пожарная опасность в Украине по состоянию на 24 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украину вернулась жара и когда она может начать спадать.
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