ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине запретили использование кредитных денег для участия в азартных играх

Украина, Пятница 21 июня 2024 13:14
UA EN RU
В Украине запретили использование кредитных денег для участия в азартных играх Фото: Кредиты для участия в азартных играх запрещены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины запретил перевод кредитных средств клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в играх. Решение начнет действовать с 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования", - говорится в сообщении.

Борьба с онлайн-казино

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

После этого Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью, предусматривающий ограничение на работу онлайн-казино.

В мае Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет, которое будет действовать до вступления в силу нового закона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Казино
NEWS
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины