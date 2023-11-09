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В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ: список

Архівне фото: В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів (facebook com Nacrada)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні регулятор сьогодні, 9 листопада, вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КІНОГО;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Бачу;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Що стало причиною для блокування

Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім'я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Боротьба з російською пропагандою в соціальних мережах і на ТБ

У вересні повідомлялось, що українські відомства опрацьовують питання регулювання соціальної мережі Telegram, оскільки росіяни активно розповсюджують там свою пропаганду.

Також Молдова заблокувала доступ до 31 інтернет-порталу через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. Частина цих порталів є російськими.

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