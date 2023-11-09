В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ: список

В Україні регулятор сьогодні, 9 листопада, вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.
До переліку було внесено такі медіасервіси:
Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім'я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.
Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.
У вересні повідомлялось, що українські відомства опрацьовують питання регулювання соціальної мережі Telegram, оскільки росіяни активно розповсюджують там свою пропаганду.
Також Молдова заблокувала доступ до 31 інтернет-порталу через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. Частина цих порталів є російськими.
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