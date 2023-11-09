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В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с РФ: список

Архивное фото: В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов (facebook com Nacrada)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине регулятор сегодня, 9 ноября, внес 16 медиасервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В список были внесены следующие медиасервисы:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Баскино;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КОНОГО;
  • Кинокрад;
  • Киноточка;
  • КиноЗапас;
  • Кион;
  • Вижу;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Что стало причиной для блокировки

Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.

На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.

Борьба с российской пропагандой в социальных сетях и ТВ

В сентябре сообщалось, что украинские ведомства прорабатывают вопросы регулирования социальной сети Telegram, поскольку россияне активно распространяют там свою пропаганду.

Также Молдова заблокировала доступ к 31 интернет-порталу из-за того, что представление их информации может вызвать напряженность и социальные конфликты. Часть этих порталов являются русскими.

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Российская ФедерацияНациональный совет по телевидению и радиовещанию