В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с РФ: список

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В список были внесены следующие медиасервисы:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

КОНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Вижу;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Что стало причиной для блокировки

Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.

На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.

Борьба с российской пропагандой в социальных сетях и ТВ

В сентябре сообщалось, что украинские ведомства прорабатывают вопросы регулирования социальной сети Telegram, поскольку россияне активно распространяют там свою пропаганду.

Также Молдова заблокировала доступ к 31 интернет-порталу из-за того, что представление их информации может вызвать напряженность и социальные конфликты. Часть этих порталов являются русскими.