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В Україні обговорюють регулювання Telegram через російську пропаганду

Київ, Четвер 28 вересня 2023 19:54
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В Україні обговорюють регулювання Telegram через російську пропаганду Фото: в Україні обговорюють регулювання Telegram через російську пропаганду (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Українські відомства опрацьовують питання регулювання соціальної мережі Telegram, оскільки росіяни активно розповсюджують там свою пропаганду.

Про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед справді проукраїнських каналів", - розповіла чиновниця.

Герасим'юк уточнила, що Нацрада вже активно бореться з такою проблемою разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами.

За її словами, у Telegram активно працюють медіа, заборонені за проросійську діяльність.

"Telegram - справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз так поширилося це явище, чим далі, тим важче буде з ним працювати. А ворог з ним працює дуже успішно", - додала вона.

Роспропаганда в Telegram

Варто зауважити, що у Telegram активно розповсюджують свою пропаганду проросійські та російські ЗМІ, сайти яких заборонені на території України.

Також у соцмережі є акаунти російських чиновників та відомств, які публікують фейки щодо війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України закликало українські Telegram-канали не викладати новини з фронту день у день.

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