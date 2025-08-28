В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша

В Україні заблокували канал продюсера Юрія Бардаша на YouTube. Він знаходиться під санкціями за відкриту підтримку російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Санкції проти Бардаша введені указом президента України від 11 квітня 2025 року (№ 544/2025).

Бардаш потрапив під санкції РНБО через підтримку повномасштабного вторгнення Росії. Після 24 лютого 2022 року він активно поширював наративи, що перегукуються з російською пропагандою.

Хто такий Юрій Бардаш

Він народився 1983 року в Алчевську, Луганська область. У 2000-х роках переїхав до Києва, де розпочав кар'єру танцюриста та хореографа. Згодом став відомим продюсером, працюючи з такими проєктами, як "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна.

Заяви та дії, що призвели до санкцій

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Юрій Бардаш виїхав до Росії, де отримав громадянство та активно підтримував російську агресію. Він публічно виправдовував війну, закликав до захоплення Києва та Харкова, а також порівнював Україну з нацистською Німеччиною.

Ці дії та заяви стали підставою для застосування санкцій РНБО України, зокрема блокування його активів та позбавлення державних нагород.

У травні минулого року СБУ повідомила Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

У травні 2025 року Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти України