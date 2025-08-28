ua en ru
В Украине заблокировали YouTube-канал подсанкционного продюсера Бардаша

Украина, Четверг 28 августа 2025 12:50
В Украине заблокировали YouTube-канал подсанкционного продюсера Бардаша Фото: Юрий Бардаш (росСМИ)
Автор: Савченко Юлія

В Украине заблокировали канал продюсера Юрия Бардаша на YouTube. Он находится под санкциями за открытую поддержку российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Бардаш попал под санкции СНБО из-за поддержки полномасштабного вторжения России. После 24 февраля 2022 года он активно распространял нарративы, перекликающиеся с российской пропагандой.

Санкции против Бардаша введены указом президента Украины от 11 апреля 2025 года (№ 544/2025).

Кто такой Юрий Бардаш

Он родился в 1983 году в Алчевске, Луганская область. В 2000-х годах переехал в Киев, где начал карьеру танцора и хореографа. Впоследствии стал известным продюсером, работая с такими проектами, как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна.

Заявления и действия, которые привели к санкциям

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Юрий Бардаш выехал в Россию, где получил гражданство и активно поддерживал российскую агрессию. Он публично оправдывал войну, призывал к захвату Киева и Харькова, а также сравнивал Украину с нацистской Германией.

Эти действия и заявления стали основанием для применения санкций СНБО Украины, в частности блокировки его активов и лишения государственных наград.

В мае прошлого года СБУ сообщила Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В мае 2025 года Бардаш получил 10 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

