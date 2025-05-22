Продюсер Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти України
Відомий продюсер Юрій Бардаш отримав тюремний термін. Суд визнав його винним у пропаганді війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Вінницького міського суду.
У тексті вироку не згадується прізвище Бардаша, але про це свідчить інформація відповідної судової справи.
Фото: справа проти Бардаша (скриншот)
Згідно з вироком, суд встановив, що продюсер музичних проєктів, співак і хореограф, висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу. Також він підтримував агресію Росії проти України. При цьому він усвідомлював, що може впливати на думку українців і росіян.
Під час інтерв'ю Бардаш закликав до насильницького повалення конституційного ладу України. У соцмережах він публікував матеріали і проводив прямі трансляції, які виправдовували агресію РФ проти України і розпалювали національну та релігійну ворожнечу.
На судові засідання продюсер не з'являвся, тому вирок йому оголосили заочно.
Чим відомий Бардаш
Нагадаємо, Юрій Бардаш - музичний продюсер і виконавець, відомий як засновник проєктів "Гриби", Quest Pistols і "Нервы". Починав кар'єру в танцювальному середовищі, пізніше зайнявся продюсуванням і створенням музичних колективів, які швидко набрали популярність серед молодої аудиторії.
Останніми роками став помітний своїми політичними висловлюваннями, що викликало суспільний резонанс і критику.
До слова, СБУ повідомила про підозру Бардашу ще в травні минулого року. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.
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