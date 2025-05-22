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Продюсер Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти України

Вінниця, Четвер 22 травня 2025 21:33
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Продюсер Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти України Фото: Юрій Бардаш (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Відомий продюсер Юрій Бардаш отримав тюремний термін. Суд визнав його винним у пропаганді війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Вінницького міського суду.

У тексті вироку не згадується прізвище Бардаша, але про це свідчить інформація відповідної судової справи.

Продюсер Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти УкраїниФото: справа проти Бардаша (скриншот)

Згідно з вироком, суд встановив, що продюсер музичних проєктів, співак і хореограф, висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу. Також він підтримував агресію Росії проти України. При цьому він усвідомлював, що може впливати на думку українців і росіян.

Під час інтерв'ю Бардаш закликав до насильницького повалення конституційного ладу України. У соцмережах він публікував матеріали і проводив прямі трансляції, які виправдовували агресію РФ проти України і розпалювали національну та релігійну ворожнечу.

На судові засідання продюсер не з'являвся, тому вирок йому оголосили заочно.

Чим відомий Бардаш

Нагадаємо, Юрій Бардаш - музичний продюсер і виконавець, відомий як засновник проєктів "Гриби", Quest Pistols і "Нервы". Починав кар'єру в танцювальному середовищі, пізніше зайнявся продюсуванням і створенням музичних колективів, які швидко набрали популярність серед молодої аудиторії.

Останніми роками став помітний своїми політичними висловлюваннями, що викликало суспільний резонанс і критику.

До слова, СБУ повідомила про підозру Бардашу ще в травні минулого року. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

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Юрій Бардаш Суд
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