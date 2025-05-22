Продюсер Бардаш отримав 10 років в'язниці за підтримку війни РФ проти України

Відомий продюсер Юрій Бардаш отримав тюремний термін. Суд визнав його винним у пропаганді війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Вінницького міського суду.

У тексті вироку не згадується прізвище Бардаша, але про це свідчить інформація відповідної судової справи.

Фото: справа проти Бардаша (скриншот)

Згідно з вироком, суд встановив, що продюсер музичних проєктів, співак і хореограф, висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу. Також він підтримував агресію Росії проти України. При цьому він усвідомлював, що може впливати на думку українців і росіян.

Під час інтерв'ю Бардаш закликав до насильницького повалення конституційного ладу України. У соцмережах він публікував матеріали і проводив прямі трансляції, які виправдовували агресію РФ проти України і розпалювали національну та релігійну ворожнечу.

На судові засідання продюсер не з'являвся, тому вирок йому оголосили заочно.