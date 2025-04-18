В Україні з'являться центри підготовки до нацспротиву: як вони працюватимуть

Постанова затверджує:

порядок створення й функціонування центрів;

вимоги до їх діяльності.

"Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства", - заявила заступниця голова Офісу президента Ірина Верещук.

Як працюватимуть центри підготовки до нацспротиву

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій (ОВА). Зокрема, ОВА матимуть обов’язки з контролю, моніторингу та оцінки діяльності центрів. Уся ця інформація щоквартально звітуватиметься до Міністерства оборони.

Сили територіальної оборони (ТрО) Збройних сил України (ЗСУ), своєю чергою, затверджуватимуть типову програму підготовки. На посади керівників центрів та інструкторів у першу чергу призначатимуть ветеранів.

Інструктори також проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.