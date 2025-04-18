В Украине появятся центры подготовки к нацсопротивлению: как они будут работать

Кабинет министров поддержал постановление, которое утверждает создание во всех регионах Украины центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Постановление утверждает:
"Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению областных военных администраций (ОВА). В частности, ОВА будут иметь обязанности по контролю, мониторингу и оценке деятельности центров. Вся эта информация ежеквартально будет отчитываться в Министерство обороны.
Силы территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, будут утверждать типовую программу подготовки. На должности руководителей центров и инструкторов в первую очередь будут назначать ветеранов.
Инструкторы также будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верещук анонсировала создание центров национального сопротивления еще в феврале. Тогда же она рассказала, что первым и самым важным этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов. По ее словам, среди кадров прежде всего рассматривают ветеранов и волонтеров.
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