В Украине появятся центры подготовки к нацсопротивлению: как они будут работать

Постановление утверждает:

порядок создания и функционирования центров;

требования к их деятельности.

"Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Как будут работать центры подготовки к нацсопротивлению

Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению областных военных администраций (ОВА). В частности, ОВА будут иметь обязанности по контролю, мониторингу и оценке деятельности центров. Вся эта информация ежеквартально будет отчитываться в Министерство обороны.

Силы территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, будут утверждать типовую программу подготовки. На должности руководителей центров и инструкторов в первую очередь будут назначать ветеранов.

Инструкторы также будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.