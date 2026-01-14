В Україні з'являться перші підземні дитячі садки: старт проєкту в Запоріжжі

У Запоріжжі готуються оголосити тендер на будівництво перших дитячих садків, розміщених під землею. Очікується, що ці заклади розпочнуть роботу до вересня 2026 року.

Проєкт розглядають як пілотний не тільки для регіону, а й для всієї України, оскільки він передбачає поєднання повноцінного дошкільного навчання з функцією укриття для дітей і персоналу.

Підземні дитсадки як елемент безпеки

У повідомленні наголошується, що підземні дитячі садочки будуть спроєктовані з урахуванням усіх вимог безпеки.

Такі об'єкти зможуть використовуватися як захисні споруди під час повітряних тривог і можливих ракетних ударів. Формат підземного розміщення дає змогу мінімізувати ризики навіть за збереження високої інтенсивності загроз.

Нова інфраструктурна модель для регіону

Запорізька область розглядає підземне будівництво як стратегічний напрям. У перспективі під землею планують розміщувати не лише дитячі садочки, а й медичні заклади, адміністративні будівлі, а також електропідстанції.

Це має забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури та підвищити рівень захисту цивільного населення.

Зазначається, що всі нові проєкти та реконструкції в регіоні проходять обов'язкову перевірку на відповідність критеріям безпеки. Навіть з урахуванням віддаленості від лінії фронту ризик ударів залишається, тому підхід до будівництва переглядається системно.

Терміни реалізації проєкту

Після проведення тендерних процедур і завершення будівельних робіт перші підземні дитячі садки планують відкрити вже у вересні 2026 року.

Реалізація проєкту стане частиною поступового переходу міста до інфраструктури, де функціональність і безпека об'єднані в єдиному просторі.